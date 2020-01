Mama boxerului care l-a taiat pe Bebino se teme pentru viata baiatului sau: "Au facut cheta sa cumpere arme din Moldova!"

Mama lui Cezar, boxerul care l-a taiat pe 'Bebino', se teme de razbunarea prietenilor acestuia!

Femeia neaga orice implicare a fiului sau in afaceri ilegale si spune ca acesta nu apartine de niciun clan. Selena Gheorghe are informatii conform carora membrii Clanului Sportivilor au strans bani pentru a-si organiza razbunarea.

"Au aparut informatii ca toti membrii Clanului Sportivilor au facut cheta pentru a achizitiona in mod ilegal arme din Moldova. Acestea ar urma sa fie folosite pentru razbunare. Toti acesti interlopi ar putea sa foloseasca armele impotriva mea. Eu sunt singura grupare din care fiul meu face parte. Fiul meu a umplat si umbla mereu singur. Sunt convinsa ca Politia va supraveghea aceste grupari", a spus Selena Gheorghe pentru Can Can.

Cezar si 'Bebino' s-au batut zilele trecute pe Soseaua Petricani din Bucuresti. 'Bebino' s-a ales cu rani grave in urma conflictului.