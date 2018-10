Mafia italiana Camorra ofera mii de euro pentru uciderea acestui caine! Ce paguba a putut sa le provoace

Mafia napoletana, Camorra, a pus recompensa pe capul unui Jack Russell.

Camorra, celebra mafie din Napoli, a ordonat uciderea cainelui Pocho, un Jack Russell dresat sa miroasa drogurile traficantilor italieni.

Potrivit presei din Italia, cainele in varsta de 9 ani este tinta numarul a mafiotilor din Camorra, una din cele mai mari familii de mafioti din lume ce are ca principal obiect de activitate traficul cu drogurile.

The Times scrie ca Pocho a descoperit cu nasul sau fin peste 2 tone de substante ilegale in cariera sa de la politia din Napoli. In aceste conditii, cainele este considerat una din cele mai mari amenintari la adresa operatiunilor de trafic de droguri, iar mafiotii il vor lichidat.

Pocho a descoperit recent 30 de kg de cocaina in cadrul unui raid al politistilor. Drogurile erau deghizate de traficanti ca lapte praf pentru bebelusi, scrie Daily Mail.

Se spune ca mafiotii au lasat momeala otravita pentru Pocho si au adus caini femele langa marfa lor pentru a-i distrage atentia, insa nimic nu a reusit sa-l opreasca pe Pocho din misiunea lui. Acum, mafiotii ofera o recompensa de 5000 de euro pentru cine il omoara.

Pocho era initial cainele unui doctor care locuia langa stadionul San Paolo, casa clubului Napoli. El a donat cainele catre politie dupa ce a realizat ca este alergic la parul de caine. Pocho a fost botezat chiar dupa fotbalistul argentinian Ezequiel Lavezzi, care era poreclit "El Pocho", ceea ce se traduce prin "grasutul". Lavezzi a jucat la Napoli in perioada 2007 - 2012.