Katy Perry a renuntat DE TOT la haine in ultimul videoclip! Celebra artista a scos o noua melodie si a socat pe toata lumea

Cantareata americana a lansat recent o noua piesa.

Cantareata Katy Perry urmeaza sa devina mama pentru prima data impreuna cu actorul Orlando Bloom, iar artista a lansat o noua melodie intitulata 'Margarete'.

In videoclipul piesei, Katy a renuntat de tot la haine si se afiseaza in pielea goala in mijlocul naturii pe marginea unui rau.

Clipul video are deja peste 7 milioane de vizualizari si se bucura de un mare succes. Katy Perry este una dintre cele mai urmarite artiste pe scena internationala.