Istoria FASCINANTA a ceasului de 25 de milioane de euro, realizat in 44 de ani. Creatorul si destinatarul n-au apucat sa-l vada!

Istoria FASCINANTA a ceasului de 25 de milioane de euro. Cine l-a facut si cui ii era destinat

Evaluata la 25 de milioane de euro, bijuteria s-a vrut a fi un cadou pentru regina Maria-Antoaneta a Frantei din partea unui admirator secret. Pentru aceasta, barbatul respectiv, cel mai probabil un conte indragostit de regina, a angajat un faimos ceasornicar al vremurilor, Abraham Louis Breguet.

Pentru ca nu era conditionat de timp sau de bani, acesta a inceput sa lucreze la ceas in 1783, insa Revolutia Franceza l-a determinat sa ia o pauza considerabila, timp in care destinatarul ceasului a trecut in nefiinta, Maria-Antoaneta fiind executata in 1793.

In ciuda acestui fapt, Breguet a vrut sa-si finalizeze capodopera, dar a decedat si el in 1824, astfel ca ceasul a intrat pe mana fiului lui Abraham, care l-a terminat in cele din urma in 1827, la 44 de ani de la comanda.

Ceasul a fost realizat din cele mai scumpe materiale posibile, adica aur, platină, rubine și safire si avea nu mai putin de 823 de componente. De asemenea, beneficia de toate functiile cunoscute in urma cu 200 de ani: calendar, cronograf, autonomie, oră, termometru, alarmă, rezistență la șocuri.

Interesant e si ce s-a petrecut ulterior cu acest ceas inovator. Astfel, acesta a trecut pe rand in proprietatea mai multor colectionari de obiecte de lux, iar din 1925 a fost expus la un muzeu din Ierusalim În 1983 ceasul Mariei-Antoaneta a fost furat, pentru a fi recuperat in 2007, in perfecta stare. Intre timp, compania Swatch a vebit cu ideea crearii unei copii fidele a ceasului, proiect finalizat in 2008. In prezent, pretiosul ceas se afla in acelasi muzeu din Israel, masurile de protectie fiind speciale.