Isi pune si COPIII sa poarte masca atunci cand sunt in preajma lui! Dezvaluirile de ultima ora ale Ivankai Trump despre tatal sau

E de notorietate faptul ca Donald Trump refuza sa poarte masca de protectie impotriva raspandirii coronavirului, presedintele american considerand ca acest accesoriu nu i se potriveste din punct de vedere estetic.

In schimb, cel mai puternic om al planetei isi obliga subordonatii, inclusiv pe fiica Ivanka, sa se conformeze recomandarilor facute de medici.

Intr-un interviu pentru USA Today, frumoasa Ivanka (38 de ani) a dat detalii despre procedurile care exista la Casa Alba cu privire la acest aspect. ”Presedintele e testat zilnic, la fel si cei care intra in contact cu el. Nici o persoana nu are voie sa se apropie de el fara sa poarte masca. Si eu port masca atunci cand sunt cu presedintele, toata lumea e instruita sa faca la fel”, a declarat Ivanka Trump.

Femeie de afaceri si consultant al tatalui sau, Ivanka a incercat astfel sa justifice optiunea lui Donald Trump de a refuza sa poarte masca, inclusiv la actiunile oficiale la care participa, decizie intens criticata de presa de peste Ocean.

Discutia vine in contextul in care oficialii de la Casa Alba sunt in alerta dupa cei doi angajati au fost depistati saptamana trecuta cu coronavirus, iar altii au fost deja carantinati pentru a se evita raspandirea bolii.