Horațiu Moldovan, ofertat de un club surpriză! Portarul român a refuzat deja o propunere

Horațiu Moldovan, ofertat de un club surpriză! Portarul român a refuzat deja o propunere Stranieri
SPORT.RO
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Viitorul lui Horațiu Moldovan este incert.

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Horatiu MoldovanAtletico MadridPoloniaoferta
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Revenit la Atletico Madrid după un sezon petrecut sub formă de împrumut la Real Oviedo, unde fostul portar al lui Rapid a apărat doar în trei meciuri în care a încasat opt goluri, Moldovan nu are nicio șansă să continue la echipa lui Diego Simeone.

Ofertă din Polonia pentru Horațiu Moldovan

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Portarul român ar putea ajunge, însă, într-un nou campionat, unde s-ar fi vehiculat și în urmă cu mai multe luni că ar fi dorit de mai multe cluburi.

Se pare că Horațiu Moldovan a ajuns pe lista celor de la Wieczysta Cracovia, o echipă care a promovat recent în prima ligă a Poloniei.

Informația a fost dezvăluită de Lorenzo Lepore, care a precizat că de serviciile portarului român se interesează și Omonia Nicosia, dar și Qarabag, care a trimis o primă ofertă, refuzată însă de Moldovan.

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