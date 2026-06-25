Andrei Marc (33 de ani) va continua în Liga 3, după ce a semnat cu CSO Băicoi. Stoperul vine după un sezon petrecut la Ceahlăul Piatra Neamț, echipă pentru care a bifat 23 de meciuri și a marcat trei goluri.

Clubul prahovean a anunțat oficial transferul prin intermediul rețelelor sociale.

„Bine ai venit, Andrei Ovidiu Marc!

Clubul Sportiv Orășenesc Băicoi are deosebita plăcere de a anunța transferul fundașului central Andrei Ovidiu Marc, un jucător cu o experiență importantă în fotbalul românesc și internațional.

Format la Ceahlăul Piatra Neamț, Andrei a evoluat de-a lungul carierei pentru Dinamo București, Sanliurfaspor (Turcia), Concordia Chiajna, FCSB, FC Brașov, Chindia Târgoviște, revenind ulterior la Concordia Chiajna și Ceahlăul Piatra Neamț.

Îți dorim multă sănătate, succes și cât mai multe victorii în tricoul alb-albastru!”, au transmis cei de la CSO Băicoi.

Andrei Marc a fost dat afară de la FCSB în direct la televizor

Andrei Marc este cotat la 75.000 de euro, potrivit Transfermarkt. De-a lungul carierei a evoluat pentru Ceahlăul Piatra Neamț, Dinamo, Concordia Chiajna, FCSB, Chindia Târgoviște și FC Brașov, dar și pentru Șanlıurfaspor, în Turcia.