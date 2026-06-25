OFICIAL Fotbalistul dat afară în direct la televizor de Gigi Becali și-a găsit echipă: „Bine ai venit!”

Fotbalistul dat afară în direct la televizor de Gigi Becali și-a găsit echipă: „Bine ai venit!” Fotbal intern
SPORT.RO
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Fostul stoper de la FCSB și-a găsit o nouă echipă. 

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Andrei MarcFCSBCeahlaul Piatra NeamtConcordia ChiajnaCSO Baicoi
Din articol

Andrei Marc (33 de ani) va continua în Liga 3, după ce a semnat cu CSO Băicoi. Stoperul vine după un sezon petrecut la Ceahlăul Piatra Neamț, echipă pentru care a bifat 23 de meciuri și a marcat trei goluri. 

Clubul prahovean a anunțat oficial transferul prin intermediul rețelelor sociale.

„Bine ai venit, Andrei Ovidiu Marc!

Clubul Sportiv Orășenesc Băicoi are deosebita plăcere de a anunța transferul fundașului central Andrei Ovidiu Marc, un jucător cu o experiență importantă în fotbalul românesc și internațional.

Format la Ceahlăul Piatra Neamț, Andrei a evoluat de-a lungul carierei pentru Dinamo București, Sanliurfaspor (Turcia), Concordia Chiajna, FCSB, FC Brașov, Chindia Târgoviște, revenind ulterior la Concordia Chiajna și Ceahlăul Piatra Neamț.

Îți dorim multă sănătate, succes și cât mai multe victorii în tricoul alb-albastru!”, au transmis cei de la CSO Băicoi.

Andrei Marc a fost dat afară de la FCSB în direct la televizor

Andrei Marc este cotat la 75.000 de euro, potrivit Transfermarkt. De-a lungul carierei a evoluat pentru Ceahlăul Piatra Neamț, Dinamo, Concordia Chiajna, FCSB, Chindia Târgoviște și FC Brașov, dar și pentru Șanlıurfaspor, în Turcia.

Aventura sa la FCSB a fost una extrem de scurtă. Transferat în vara lui 2019 de la Concordia Chiajna, fundașul a apucat să joace doar două partide, ambele pierdute, cu FC Voluntari și Poli Iași. La scurt timp, Gigi Becali a anunțat în direct la televizor că nu se va mai baza pe serviciile sale.

„Mi-a explicat de ce nu se bazează pe mine, am avut o discuție și cu Narcis (n.r. Răducan). Dar nu a fost o problemă asta atunci la FCSB, chiar eram conștient atunci că nu voi mai juca, după spusele patronului la televizor. A fost în vestiar, dar nu a discutat cu mine. Vorbea cu băieții, le ura baftă la meci, când am avut meci în Portugalia, pentru calificare, atunci”, a spus Andrei Marc, în primăvara lui 2021.

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