Intalnirea de pe Tinder putea sa aiba un final tragic! De ce s-a aruncat femeia in rau si care a fost finalul date-ului

O intalnire poate mereu sa fie imprevizibila, iar pentru aceasta femeia a fost cu adevarat asa.

O femeie din Anglia, pe numele ei Lizzy Johnson, a crezut ca a nimerit jackpot-ul cand a mers la o intalnire romantica pe marginea unui rau, dar avea sa se insele amarnic. Omul cu care s-a intalnit a decis sa-si ia si cainele cu el, iar exprienta care a urmat a fost una care putea fi cu final tragic.

Barbatul a mentionat ca patrupedul nu a vazut niciodata un rau si nu a intrat in apa, iar inevitabilul s-a produs. Catelul a pasit negresit in apa, iar barbatul a ramas fara reactie, fiind nevoie de Lizzy sa intervina si sa intre in rau dupa bietul catel neajutorat. Aceasta a declarat ca a fost cea mai urata prima intalnire pe care a avut-o, dar e bucuroasa ca a reusit sa salveze catelul.

"Partea amuzanta e ca eram pe tinder si vad un om care are si un catel dragut si mi-am spus: 'Nu Lizzy, nu face asta'! Dar totusi, am facut-o si am mers la intalnire. Imi place sa vad partea amuzanta din toata povestea, sunt mandra ca am reusit sa salvez cainele si ca nu m-am gandit la telefon sau la chei, precum el. Toti prietenii mi-au zis ca doar mie mi se putea intampla asta. Nu am noroc la intalniri si am zis sa impartasesc aceasta poveste cu voi"

