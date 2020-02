INCREDIBIL | Este una dintre cele mai cautate actrite de filme porno, dar e confundata in fiecare zi cu o fotbalista! Fanii trimit zilnic poze cu ea dezbracata! Ce spune femeia

O actrita de filme pentru adulti este confundata zilnic cu o fotbalista.

Actrita de filme pentru adulti Katie Loulou a povestit pentru Dailystar ca este confundata frecvent cu jucatoarea celor de la Charlton Athletic, Madele Wright. Aceasta spune ca mereu sunt distribuite poze cu ea pe grupurile de Whatsapp ale fanilor in ipostaze intime crezand ca este fotbalista de la clubul englez.



"Nu am nici cea mai mica idee de unde a pornit totul, dar primesc numeroase mesaje la poze in care multa lume imi spune ca sunt Maddie Wright", a spusa acesta pentru sursa citata.

