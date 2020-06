Galerie FOTO | Cum arata bruneta care s-a iubit cu Neymar! S-a dezlantuit si a aparut in ipostaze super SEXY intr-un vdeo postat pe Instagram

Flayslaneraiane este superba bruneta care s-a iubit cu celebrul fotbalist, Neymar.

Superba bruneta are aproape 190 de mii de urmaritori pe contul de Instagram. Ea nu ezita sa posteze poze care de care mai hot pentru a starni imaginatia barbatilor.

"O sa spun un singur lucru: sunt suficient de femeie pentru a recunoaste ceea ce fac. A fost doar o intalnire. Lui Neymar nu trebuie sa ii fie rusine. Nu o sa mint doar pentru el, dar acum imi este mie rusine ca am fost cu el.", a spus tanara in urma unui scandal sexual in care era implicat Neymar. Brazilianul nu voia sa mai reunoasca faptul ca a fost cu ea, insa Flayslaneraiane a facut totul public.

Intr-un videoclip recent postat pe Instagram, ea canta si apare imbracata in diferite haine sexy. Videoclipul are aproape 8000 de aprecieri, iar Neymar regreta sigur ce a pierdut.

