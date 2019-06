"Eu, in filme pentru adulti? Poate nu stiati asta" Ce ocupatie are in realitate femeia care a patruns pe teren la finala Champions League. FOTO

Kinsey Wolanski a devenit faimoasa in toata lumea dupa ce a patruns pe gazon la finala Champions League dintre Liverpool si Tottenham.

Kinsey Wolanski nu regreta pentru nicio clipa amenda primita si faptul ca a petrecut cateva ore in arest dupa ce a oprit finala Champions League de la Madrid. A devenit cunoscuta in toata lumea, iar site-ul iubitului ei pe care l-a promovat a castigat milioane de dolari deja din reclame.

Kinsey pozeaza des imbracata sumar, iar pozele ei au astras peste 100.000 de fani pe retelele de socializare pana la finala Champions League. A urmat o explozie, iar contul ei de Instagram este urmarit acum de peste 3 milioane de persoane. Au aparut zvonuri ca frumoasa Kinsey ar fi actrita de filme pentru adulti, insa ea a tinut sa le infirme.

Kinsey: Nu am pozat niciodata dezbracata complet!

"Sunt agent imobiliar si investitor. Obiectivul meu pe termen lung este sa pun bani deoparte si sa-i investesc pe toti apoi in imobiliare. Sa construiesc un imperiu si sa am un venit pasiv.

Eu nu am pozat topless sau dezbracata complet in viata mea. Si cu siguranta nu am jucat in filme pentru adulti. Insa le sprijin pe toate femeile care au facuut asta, fiecare sa faca ce vrea!", a scris Kinsey pe Instagram.