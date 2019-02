Eroare uriasa! S-a crezut milionar pentru cateva ore dupa ce s-a trezit cu 10 milioane de euro in cont: "Voia sa-si comande un Porsche"

Un pusti s-a trezit peste noapte milionar.

Un pusti din Irlanda s-a trezit peste noapte milionar dintr-o eroare a bancii la care avea cont deschis bunica sa. In momentul in care a verificat contul, Dane Gillespie, a observat ca are 8,9 milioane de lire (10,1 milioane de euro).

"Nu ne-a venit sa credem", a declarat mama lui Dane in momentul in care tanarul in varsta de 18 ani a dat vestea familiei.

Dane Gillespie nu a realizat ca banii vor disparea din cont imediat ce banca va realiza eroare si incepuse deja sa-si faca planuri.

"A venit la mine si mi-a zis ca isi va comanda un Porsche! I-am zis sa nu faca asta pentru ca nu sunt banii nostri! S-a crezut milionar pentru cateva ore", a povestit amuzata mama lui Dane.

Banca nu a dorit sa comenteze incidentul pentru The Sun, insa a remediat imediat eroarea.