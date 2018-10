Elena Udrea, ARESTATA in Costa Rica! Cum arata inchisoarea in care ar fi fost dusa! E una din cele mai PERICULOASE din lume

Elena Udrea si Alina Bica, fosta sefa DIICOT, au fost retinute de politistii din Costa Rica.

Elena Udrea si Alina Bica au fost retinute de politisti, in noaptea de miercuri spre joi, in Costa Rica, a confirmat Biroul de Presa al IGPR.

"In urma schimbului de date si informatii transmise prin Centrul de Cooperare Politieneasca Internationala din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, in cursul acestei nopti, in Costa Rica, au fost localizate si retinute Udrea Elena Gabriela si Bica Alina Mihaela", precizeaza sursa citata.

Cele doua urmarite ar fi fost duse la inchisoarea Buen Pastor, o inchisoare pentru femei din Costa Rica. Imaginile de acolo arata infiorator.

"Cica madamele sunt deja la Buen Pastor, inchisoarea de femei din San José, Costa Rica. Aruncati un ochi aici sa vedeti cum e la Buen Pastor. Cred ca se roaga la deportare. Serviciul de Informatii din Costa Rica, care potrivit comunicatului, a fost implicat in captura si monitorizare, raporteaza direct presedintelui in Costa Rica. Cam nasol pentru ele. Adica no way out. Atat timp cat Interpol cu DIS au pus in aplicare mandatul pe infractiuni, inseamna ca infractiunile sunt recunoscute de autoritatile din Costa Rica, asa cum se arata si in comunicatul oficial", a scris jurnalista Sorina Matei pe Facebook, ea distribuind un videoclip cu inchisoarea.





Membri ai Agentiei de Investigatii Judiciare, afiliata la Biroul National Central Interpol Costa Rica, in colaborare cu ofiteri ai Directiei de Informatii si Securitate Nationala (DIS), dupa investigatii, supraveghere si monitorizare, au oprit miercuri doua femei din Romania, in varsta de 44 de ani, la solicitarea autoritatilor romane, potrivit site-ului sitiooij.poder-judicial.go.cr.

Pentru Udrea s-a primit o notificare rosie in baza de date Interpol pentru infractiunile de mita si abuz in serviciu, emise de Interpol Bucuresti. Conform sursei citate, ea ar fi fost arestata pe o artera publica, in jurul orei locale 10,00, in sectorul Sabana Oeste. In cazul Alinei Bica s-a primit o notificare rosie in baza de date Interpol pentru infractiunile de mita si coruptie, emise tot de Interpol Bucuresti. Ea a fost arestata in jurul orei 14,00 tot pe o strada din Sabana Este.

Ambele au fost plasate sub ordinele unei Curti Penale din San Jose, pentru a se lua masurile corespunzatoare, mai spune sursa citata.

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, preciza in luna iunie ca procedura de extradare din Costa Rica este posibila, chiar daca Romania nu are un tratat bilateral in acest sens.

''Extradarea este posibila chiar daca nu avem un tratat bilateral cu Republica Costa Rica. (...) Este necesar ca persoana condamnata ce urmeaza sa fie extradata sa fie data in urmarire internationala (...) care se dispune de Centrul de Cooperare Politieneasca Internationala, la solicitarea instantei emitente a mandatului de arestare", explica Toader.

Potrivit ministrului, Romania nu are un tratat bilateral cu Republica Costa Rica in domeniul extradarii, insa cooperarea in aceasta materie poate sa aiba loc in temeiul curtoaziei internationale, cu asigurarea reciprocitatii sau in baza conventiilor multilaterale la care ambele state au calitatea de parte.

El mai preciza ca intervalul de timp in care se poate finaliza procedura de extradare tine de legislatia din Costa Rica.

Elena Udrea a fost condamnata definitiv pe 5 iunie de Inalta Curte de Casatie si Justitie la 6 ani de inchisoare in dosarul "Gala Bute" pentru luare de mita si abuz in serviciu.

Un complet de cinci judecatori de la Instanta suprema a respins apelul declarat de Udrea si de catre ceilalti inculpati, fiind mentinuta sentinta data de instanta de fond.

Elena Udrea se afla in Costa Rica de la inceputul acestui an, unde a nascut recent o fetita.

Fosta sefa a DIICOT Alina Bica a fost condamnata definitiv, pe 26 iunie, de magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie la 4 ani de inchisoare cu executare intr-un dosar in care era acuzata de favorizarea faptuitorului si in care era implicat fostul ministru al Economiei Adriean Videanu. Acesta a fost insa achitat de judecatorii Instantei supreme.