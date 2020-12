Ei n-au avut de suferit in pandemie! Topul VEDETELOR care au castigat cei mai multi BANI in 2020

In ciuda celui mai dificil an din istoria recenta, celebritatile continua sa produca bani pe banda rulanta.

Specialistii de la Forbes au realizat traditionala ancheta privitoare la veniturile incasate de vedetele din showbiz sau din lumea sportului in ultimul an. Nu s-a luat in considerare perioada strict calendaristica, ci intervalul dintre jumatatea lui 2019 si cea a lui 2020, ultima fiind greu incercata de efectele economice ale pandemiei.

Astfel, membrii clanului Kardashian de peste Ocean continua sa domine topurile, cu Kylie Jenner pe pozitia de lider, ea castigand in jur de 590 de milioane de dolari, majoritatea din afacerea cu cosmetice pe care o patroneaza. Al doilea in clasament este cumnatul ei, rapperul Kanye West. Soțul lui Kim Kardashian a reușit să adune 170 de milioane de dolari, in special din contracte de sponsorizare.

Urmeaza trei nume mari din sport, tenismenul Roger Federer si super-fotbalistii Cristiano Ronaldo si Leo Messi, toti depasind cu putin bariera celor 100 de milioane de dolari. Neymar si baschetbalistul LeBron James sunt ceilalati sportivi care si-au facut loc in Top 10, unde se mai afla actorii Tyler Perry si Dwayne Johnson, dar si producatorul de emisiuni radio Howard Stern.

Top 10 celebritati cu cele mai mari venituri in perioada iunie 2019 - mai 2020 (sume exprimate in milioane de dolari):

1. Kylie Jenner, 590

2. Kanye West, 170

3. Roger Federer, 106,3

4. Cristiano Ronaldo, 105

5. Lionel Messi, 104

6. Tyler Perry, 97

7. Neymar, 95,5

8. Howard Stern, 90

9. LeBron James, 88,2

10. Dwayne Johnson, 87,5

Tweet Top Forbes vedete Citeste si: