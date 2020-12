Efectele secundare ale vaccinului anti-Covid. DEZVALUIRILE unei tinere care a participat la TESTE

Cum campania de vaccinare anti-coronavirus a inceput deja in multe tari, se intensifica si discutiile privind posibilele efecte secundare.

Tanara asistenta medicala Kristen Choi s-a aflat printre numerosii voluntari care au acceptat sa faca parte din programul de testare al companiei Pfizer, ea relatandu-si experienta in Jurnalul Asociatiei Medicale Americane.

Astfel, Choi a precizat ca n-a stiut daca i se injecteaza serul adevarat sau cel placebo, insa luand in considerare simptomele, sustine ca ea a fost printre cei care au primit vaccinul real.

"These vaccines absolutely cannot cause Covid," says nurse and trial volunteer Kristen Choi, on the vaccine.

"Fevers and other signals like chills, nausea, fatigue, they're all signs that our body is learning how to fight the virus... they're signals the vaccine is working." pic.twitter.com/cJNiaQDTXz