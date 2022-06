După Năstase și Szabo, Nicușor Dan l-a supărat și pe Rică Răducanu: „Am fost dat afară! O fi avut nevoie să-și angajeze o rudă!”

Rică Răducanu (76 ani) ocupa o funcție la CSM București. Doar că, în urmă cu câteva luni, Nicușor Dan (52 ani) l-a demis pe fostul portar legendar al Rapidului. Răducanu a dorit explicații de la Gabriela Szabo (46 ani), directorul instituției, doar că și laureata cu aur la Jocurile Olimpice din 2000 a fost dată afără de către primarul Bucureștiului.

Dacă Szabo l-a dat în judecată pe Nicușor Dan pentru modul în care a fost demisă de la cârma CSM-ului, Rică Răducanu este resemnat cu decizia. Fostul internațional român a precizat că a avut o discuție cu primarul Capitalei, de la care a plecat fără vreo lămurire.

Rică Răducanu: „Am plecat din biroul său cu senzația că habar nu avea de ce fusesem dat afară!”

„Puțină lume știe, dar în urmă cu câteva luni am fost dat afară de la Clubul Sportiv Municipal București. Mi s-a spus doar că nu pot avea și pensie, și salariu. Am făcut un pas în spate, dar am cerut să vorbesc și cu directorul general, Gabi Szabo, încă, în acea perioadă de început de an, dar și cu primarul general. Cea dintâi mi-a sugerat să merg la Rapid, să cer un post, ceva, că doar la clubul feroviar am cunoscut gloria ca sportiv, nu?

Când am ajuns în fața lui Nicușor Dan, primarul a bâjbâit ceva explicații vizavi de cazul meu. Am plecat din biroul său cu senzația că habar nu avea de ce fusesem dat afară! Cel mai probabil cineva a avut nevoie să-și angajeze o rudă, un amic sau mai știu eu pe cine! Că toți avem tot felul de cunoștințe și de obligații!”, a declarat Rică Răducanu pentru Playsport.

Rică Răducanu la Poveștile Sport.ro

Ilie Năstase, amânat de Nicușor Dan pentru o aprobare de 3 luni

Ilie Năstase (75 ani) a mărturisit că nu mai suportă de cât timp este ignorat de primarul Bucureștiului și are de gând să acționeze în acest sens. Totodată, fostul tenismen precizează că va suporta toate costurile muzeului și că va asigura singur materialele de colecție pe care dorește să le arate publicului larg.

„O să fac și muzeul, dar domnul ăsta care e la Primărie nu prea m-a băgat în seamă. Acum trei luni am dus proiectul și nici măcar nu mi-a returnat proiectul să îmi spună dacă se poate sau nu.

Am înțeles că el nici măcar nu e din București, e din Făgăraș! Ce are omul ăsta din Făgăraș cu Bucureștiul? Asta chiar nu înțeleg! Urât! Urât!

I-am cerut acolo în parcul Herăstrău, unde trec toți copiii și sunt și niște statui. Avem cea mai mare statuie a unui general care nici măcar nu e român! Alo! Să se trezească și el puțin! Că mă îmbrac în militar și mă sui pe statuie și o să îi întreb pe cetățenii care trec pe cine preferă: Un general român sau unul francez?!

E o rușine, domne! Avem noi vreo statuie la Paris a lui Brâncuși sau vreun om de-al nostru? Mi-e rușine, domne! Eu plătesc tot! Și statuie și muzeu, chiria pe spațiu. Aduc trofeele mele, totul. Ce vrea mai mult, fratele meu?! Nu îi e rușine, așa un pic?”, a declarat Ilie Năstase pentru fanatik.ro.