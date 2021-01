DRAMA femeii care incearca de 3 ani sa demonstreze ca e in VIATA si nimeni nu vrea s-o creada. Motivul pentru care a fost declarata MOARTA

O femeie de 58 de ani din Franta traieste un adevarat cosmar in urma unei decizii judecatoresti care a declarat-o decedata.

Jeanne Pouchain din oraselul St. Joseph e protagonista unei situatii aparent unice in lume, asta pentru ca in ultimii trei ani, incepand din 2017, ea nu mai exista ca persoana, in ciuda faptului ca e in viata. Fara act de identitate, fara permis de conducere, fara asigurare medicala, fara conturi bancare, Jeanne se lupta insa in continuarea pentru repararea unei erori judiciare.

Totul a pornit de la un conflict de munca pe care Jeanne l-a avut in trecut cu o fosta angajata, care a avut castig de cauza in instanta. Pentru ca Pouchain n-a putut fi gasita in acel moment pentru comunicarea sentintei, curtea de apel din Lyon a declarat-o moarta, iar familia ei era obligata la plata despagubirilor datorate.

"E un cosmar. Eu sunt in viata pentru sotul meu, pentru fiul meu, pentru cei dragi, dar pentru sistemul de justitie sunt moarta", spune acum Jeanne. Pana in prezent, ea a incercat in zadar sa-si recapete identitatea si toate beneficiile conexe, lovindu-se insa de dificultatile birocratice din Franta.

