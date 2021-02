"Domnisoara, iesi de-acolo!" Imagini comice cu tinerii care au petrecut ilegal si s-au ascuns la venirea politiei

Politia spaniola a intervenit in forta pentru a pune capat unui party in afara legii pus la cale de niste tineri teribilisti.

Se inmultesc cazurile in care adolescentii refuza sa mai accepte restrictiile pandemiei si incearca prin diferite metode sa pacaleasca vigilenta autoritatilor. O asemenea situatie a avut loc zilele trecute la Madrid, imaginile fiind insa unice dintr-un alt punct de vedere.

Astfel, dupa cum se poate vedea in imagini, politistii ajunsi la locul petrecerii au fost supusi unor incercari neasteptate, mai precis sa-i caute pe "infractori" prin diverse locuri din apartamentul in cauza. "Domnisoara, iesi de-acolo!", a fost auzit spunand unul dintre politisti dupa ce a ridicat salteaua patului, in timp ce alti petrecareti se furisasera in sifonier sperand ca nu vor fi reperati si amendati.

