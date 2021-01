Diego Maradona ar fi fost MANDRU de asta! E impresionant ce-a reusit sa faca UNICA sa sotie. Nimeni nu i-a stat in cale

Claudia Villafane, singura femeie cu care a fost casatorit Maradona, a castigat marele premiu la un show de televiziune.

In varsta de 59 de ani, Claudia a fost sotia regretatului Diego in perioada 1989-2003, daruindu-i fostului mare fotbalist doua fete, Dalma si Giannina. In memoria argentinianului decedat in noiembrie 2020 la varsta de 60 de ani, Claudia Villafane a reusit sa castige un trofeu extrem de ravnit, cel de Masterchef la o emisiune culinara rezervata exclusiv celebritatilor.

In finala desfasurata zilele trecute, incurajata din public de fiicele sale, Claudia a invins-o pe o alta femeie care are o legatura cu Maradona, mai precis pe Analia Franchin, fosta sotie a impresarului lui Diego. Demn de mentionat e faptul ca Villafane s-a impus la capatul unui concurs care dureaza de 3 luni, startul show-ului prinzandu-l in viata pe Maradona. De altfel, cand acesta a fost operat pe creier, cu putin timp inainte sa moara de infarct, Claudia Villafane a fost nevoita sa paraseasca filmarile pe care le facea atunci la Masterchef.

"Dedic acest trofeu celor care nu mai sunt printre noi. Voi spuneti-i cum ii vreti lui Diego, eu ii voi spune mereu tatal fiicelor mele", a fost declaratia emotionanta a Claudiei.