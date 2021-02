Dezastru urias! Accident cu peste 130 de masini implicate si urmari catastrofale pe autostrada! Imagini de necrezut 

Tragedie pe o autostrada inghetata din Texas!

Pe Autostrada 35 s-a petrecut un accident teribil in care au fost implicate peste 130 de autovehicule. In urma accidentului, sase persoane si alte zeci au fost ranite.

Traficul a fost oprit pe sensul de mers pe care s-a produs carambolul. Motivul este temperatura scazuta care a inghetat drumul. Situatia a fost atat de critica, incat medicii si pompierii au avut dificultati in a avansa catre victime.

"Drumul era atat de alunecos de la gheata, incat autoritatile si medicii cadeau la locul accidentului", a spus un reprezentant medical.

Autostrada a fost inchisa pana cand autoritatile vor reusi sa elibereze in totalitate locul accidentului. Cativa oameni aflati pe autostrada au reusit sa surprinda momentul in care un tir FedEx intra in plin in peste cele 100 de masini.