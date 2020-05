"Daca o vezi pe sora lui la TV, stii ca ceva nu e in regula!" Prietenul surpriza al lui Kim Jong-un face noi dezvaluiri din viata dictatorului

Dennis Rodman este in centrul atentiei dupa aparitia serialul 'The Last Dance', in care este prezentata perioada de succes (anii '90) a echipei de baschet Chicago Bulls.

Rodman (59 de ani) este bun prieten cu liderul nord-coreean si a dezvaluit mai multe momente din viata lor, printre care si o betie pe care cei doi au facut-o.

Intrebat de jurnalistul Piers Morgan despre posibilul deces al lui Kim Jong-un si care crede ca este starea lui, Rodman a raspuns:

"Tot ce voi spune este, Piers, eu tin legatura cu cei din Coreea de Nord, dar voi spune asta: Daca o vezi pe sora lui la televizor, conducand tara, stii ca ceva nu este in regula.

Si asta iti va spune totul.

Deci nu o sa spun daca el este sau nu aici. Dar daca o vezi pe sora lui la conducerea tarii, pentru ca urmeaza la rand, urmeaza la rand, ok.", a spus Rodman, potrivit Daily Star.

Kim Yo-jong este sora liderului nord-coreean si dupa disparitia acestuia din 2020, au fost tot mai multe zvonuri care au spus ca ea va trece la conducerea tarii.

Kim Jong-un si-a facut aparitia intre timp, insa multe voci au insinuat ca ar fi o sosie a lui si dictatorul se confrunta inca cu probleme de sanatate, dupa ce ar fi fost supus unei interventii chirurgicale la inima.

Dennis Rodman: "Nu vorbesc niciodata de politica cu el"

Fostul baschetbalist din NBA a fost in vizita in Coreea de Nord in trecut, fiind invitatul lui Kim Jong-un:

"Cand l-am cunoscut pe Kim Jong Un au venit niste oameni la mine si mi-au cerut sa merg cu ei, am crezut ca am baga la inchisoare. Nu stiam nimic despre Coreea de Nord. M-am dus in tribunele arenei si acolo erau 20 de scaune regesti. Oamenii au aplaudat pentru Kim Jong Un si eu credeam ca ma aplauda pe mine.

Urmatorul lucru pe care il stiu este ca luam cina si era beti ca naiba. El a inceput sa cante karaoke si eu habar nu aveam ce se intampla. Am ramas priteni dupa asta, dar nu vorbesc niciodata de politica cu el. Am vazut rachetele, am vazut tot", declara Dennis Rodman.