A aparut Kim Jong Un! Detalii de ultima ora din Coreea de Nord dupa doua saptamani in care milioane de oameni l-au crezut MORT

Dictatorul nord-coreean a participat la o ceremonia de inaugurare a unei fabrici din Sunchon, la 20 de zile dupa ce zvonurile anuntau ca ar fi in stare grava de sanatate sau chiar ar fi decedat.

Presa sud-coreeana relateaza ca dictatorul in varsta de 36 de ani a participat la o ceremonie de inaugurare a unei fabrici de ingrasaminte din Sunchon, un oras din provincia Pyongan de Sud, anunta cei de la Yonhap.

Raportul vine la o zi dupa ce seful informatiilor din Taiwan declara ca dictatorul este bolnav, indemnand natiunea sa creeze planuri de urgenta in cazul unui posibil deces.

Kim a ratat ceremonia aniversarii fondatorului de stat, Kim II Sung, pe 15 aprilie.

"Ceremonia de finalizare a fabricii de infertilizatoare Suncheon, care se remarca ca baza principala de productie de ingrasaminte, a avut loc pe 1 mai, care este sarbatoarea internationala a muncii din intreaga lume.

Partidul nostru, comandantul suprem al Republicii Populare Coreea si tovarasul Kim Jong-un, liderul principal al fortelor armate ale tarii, au participat la ceremonia de inaugurare", se arata in comunicatul postat de Yonhap.

Jurnalistul Martyn Williams a postat pe contul de Twitter si primele fotografii cu Kim Jong-un de la ceremonie.

JUST IN: Photos of Kim Jong Un opening a fertilizer factory in Sunchon on May 1, according to KCNA. pic.twitter.com/jaLjjFk55K