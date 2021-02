"Daca ma sinucid, cine e de vina?" Fiica lui Diego Maradona socheaza lumea. Care e motivul

Acuzata intr-o emisiune televizata de faptul ca n-a avut grija de tatal sau, Giannina Maradona a oferit declaratii socante.

Moartea lui Diego Maradona continua sa faca valuri, la aproape trei luni de la tragicul eveniment. Printre numeroasele discutii iscate in urma decesului se afla si subiectul legat de cele doua fiice ale lui Maradona din singura sa casatorie, cu Claudia Villafane.

"Unde erau ele in aceasta poveste? Nu au vazut nimic?", s-a intrebat o jurnalista din Argentina, sustinand ca Dalma (33 de ani) si Giannina (31 de ani) ar fi putut sa observe din timp problemele medicale ale tatalui lor. Prima care a reactionat a fost Giannina, cu o reactie ciudata postata pe retelele de socializare.

"Daca m-as sinucide din cauza a tot ce se spune despre mine, cine ar fi de vina? Nimeni, nu? Pentru ca nimanui nu-i pasa de nimic. Sunt o femeie puternica si timpul va arata cum au mers lucrurile. Daca nu as avea un copil, cred ca m-as fi sinucis deja", a declarat Giannina, care in urma cu cateva saptamani fusese acuzata ca a intrat in posesia unui inel de 300.000 de dolari care i-a apartinut tatalui Diego.