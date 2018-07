Cum arata super bomba sexy pe care El Chapo a luat-o de nevasta desi fata avea doar 17 ani! FOTO

"Regele Cocainei" are un imperiu de 4 miliarde de dolari.

El Chapo este porecla celui mai mare traficat de droguri din lume in acest moment, si in ultimul deceniu. Joaquin Archivaldo Guzman Loera este numele intreg al mexicanului ce detine o mare parte din piata de narcotice din intreaga lume.

Acesta este liderul cartelului Sinaloa, insa afacerile sale au ajuns sa acapareze o mare parte din cartelurile din Mexic, vecinii de la sud ai SUA care inunda America cu narcotice, in special cocaina si heroina.

Viata lui El Chapo este una de poveste, insa in acest moment narcotraficantul este in arest in SUA, acolo unde ii va incepe procesul in doar 2 luni.

In absenta sa, afacerile legale ale familiei sunt coordonate de sotia sa, Emma Coronel Aispuro. Aceasta este cu 32 de ani mai tanara decat El Chapo, si este casatorita din 2006 cu acesta.

Tanara este fiica unul traficant de droguri ce lucreaza chiar pentru El Chapo, si s-a casatorit cu celebrul traficant in 2006, desi avea doar 17 ani. Aceasta a castigat un concurs de Miss in Sinaloa si a fost luata de nevasta imediat de El Chapo, care a venit acasa la tatal sau cu sute de oameni inarmati pentru a anunta ca se insoara cu fiica sa.

De altfel, prima intalnire dintre cei doi a avut loc la ferma tatalui fetei, cand acesta a dat o petrecere la care a fost invitat si El Chapo.

Cei doi au impreuna gemeni, nascuti in 2012, iar femeia se ocupa in prezent de administrarea "fondurilor" familiei, sotul sau avand sanse mari sa nu mai iasa niciodata din inchisoare.

Vezi mai jos imagini cu sotia super sexy a lui El Chapo: