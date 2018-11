Cu ce a ajuns sa se ocupe Consuelo, fosta sotie a lui Adrian Mutu, la 6 ani de la despartire! Frumoasa din Republica Dominicana duce o viata fara probleme: FOTO

Consuelo a renuntat la numele Mutu si a redevenit Matos. Au trecut 6 ani de cand frumaosa din Republica Dominicana si "Briliantul" au decis sa isi separe drumurile. Totusi, ei raman uniti de cei doi copii pe care ii au.

Adrian Mutu a divortat de Consuelo Matos, iar recent si-a refacut viata alaturi de Sandra Bachici, care i-a devenit cea de-a treia sotie. Fostul atacant al echipei nationale locuieste acum in Emiratele Arabe Unite, unde o antreneaza pe Al Wahda 2, echipa secunda a clubului pregatit de Laurentiu Reghecampf.

In timp ce Mutu locuieste in Emirate, frumoasa Consuelo e la mii de kilometri distanta. Ea isi vede de viata in tara natala, Republica Dominicana. In parasidul din Caraibe, ea este o femeie de succes!

Cancan scrie ca fosta sotie a lui Mutu lucreaza in imobiliare si duce o viata lipsita de griji. Ea se ocupa de vanzarea proprietatilor intr-un complex de lux, iar o singura casa costa peste 1 milion de dolari. Acolo, ea are grija de fiicele sale.

In ciuda faptului ca s-a separat de Adrian Mutu, Consuelo a ramas in relatii bune cu acesta, iar fetele lor si-au petrecut chiar timpul cu noua sotie a "Briliantului", Sandra.

Adrian Mutu si Consuelo s-au casatorit in 2005 si au doua fete, Adriana Lea, nascuta in 2007, si Maya Vega, nascuta in 2009. Ei au divortat in 2012.