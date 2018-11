"Mama prostilor e mereu gravida". Bonucci a explodat dupa meciul Italiei de aseara si a tunat IN DIRECT la TV! Ce l-a enervat

Italia si Portugalia au incheiat 0-0 aseara, pe San Siro, in Nations League.

Nationalele Italiei si Portugaliei s-au intalnit aseara, pe San Siro din Milano, in UEFA Nations League. Meciul s-a incheiat la egalitate, scor 0-0. Pentru Leonardo Bonucci, partida a reprezentat o reintalnire cu suporterii de la Milano. O intalnire destul de nefericita.

Leonardo Bonucci (31 de ani) s-a intors in vara la Juventus, dupa un an petrecut in tricoul Milanului. Suporterii milanezi l-au tratat aseara ca pe un tradator, desi el jucase oricum ani buni pentru Juventus inainte sa se transfere la Milano, si l-au huiduit tot meciul.

Huiduielile si injuraturile i-au lasat un gust amar lui Bonucci, care la finalul partidei a avut o iesire nervoasa.

"Mama prostilor e mereu gravida! Am parte, insa, de increderea colegilor mei si de increderea celor din staff. Aceste lucruri conteaza cu adevarat", a spus Bonucci.

"In prima repriza am jucat foarte bine, dar avem nevoie de ceva mai mult pentru a reusi sa castigam aceste meciuri. Am incercat, dar au reusit foarte bine sa ne inchida atacurile, desi ocaziile nu au lipsit", a adaugat el, vorbind despre meci.

Italia ocupa locul al doilea in grupa C din Liga A, fiind la doua puncte in spatele Portugaliei.