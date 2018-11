El Cholo Contra si Romania NEIMBLANZITA! Cum vrea selectionerul sa transforme nationala: "Nu ne oprim! Hai, in atac!" Faza care nu s-a vazut la TV

Romania a invins cu 3-0 Lituania, in cel mai bun meci al nostru din UEFA Nations League. Marti, nationala lui Contra joaca la Podgorica, impotriva Muntenegrului, intr-un meci care va fi transmis IN DIRECT la ProTV!

Romania a facut cel mai bun meci al sau din UEFA Nations League, dar pastreaza sanse mici la primul loc al grupei din care mai fac parte Serbia, Muntenegru si Lituania. In ultima etapa, Romania are nevoie de victorie la Podgorica, dar depinde si de rezultatul meciului Serbia - Lituania. Balticii trebuie sa invinga Serbia, pentru ca romanii sa poata incheia pe primul loc.

Chiar si locul 2 al grupei este, insa, o reusita. Asta pentru ca, dupa incheierea calificarilor pentru EURO 2020, formatiile care nu obtin calificarea in cadrul preliminariilor clasice, dar care au ocupat cele mai bune locuri 2 in Nations League, vor disputa un baraj!

In aceste conditii, chiar si in cazul in care lituanienii nu vor reusi minunea cu sarbii, Romania are mare nevoie de victorie in Muntenegru. Cosmin Contra a stiut si el asta si a incercat sa-i motiveze pe jucatori inclusiv dupa meciul de aseara.

"El Cholo" si nationala neimblanzita



Contra nu a incercat sa ii motiveze pe jucatorii sai doar dupa meci, insa acesta a fost unul dintre instrumentele sale si unul dintre "secretele succesului" inca de la preluarea nationalei. Selectionerul a dorit sa le insufle fotbalistilor o mai mare agresivitate, dar si sa ii faca sa caute golul indiferent de scorul inregistrat pe tabela.

Un moment interesant a putut fi observat dupa golul de 2-0 marcat de Keseru in poarta Lituaniei, cand, teoretic, lucrurile se cam stabilisera. In timp ce jucatorii se bucurau pentru reusita, Contra era preocupat sa le ceara si golul 3!

"Hai, la atac, hai cu al treilea", le-a strigat Contra lui Stanciu & Co.