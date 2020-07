Cosmarul barbatilor din intreaga lume! Filmele pentru adulti in care a jucat Mia Khalifa ar putea fi eliminate de pe internet

Mia Khalifa regreta filmele porno pe care le-a facut la varsta de 21 de ani.

Fostul star porno spune ca fost platita doar cu 12 mii de euro pentru cele 11 filme realizate in 2014, iar acum regreta ca a decis sa faca asa ceva. Chiar daca s-a retras din industrie in urma cu 6 ani, filmele cu ea raman in continuare populare pe platforme precum PornHub.

De curand a dezvaluit pe TikTok ca popularitatea filmelor cu ea continua sa ii afecteze sanatatea mintala.

Fanii Miei au creat recent o petitie online in care cer eliminarea filmelor de pe site-urile pentru adulti.

Petitia a fost intitulata "Dreptate pentru Mia Khalifa" si a atras peste 1.392.000 de semnaturi in doar trei zile.

Mia a multumit tuturor celor care au sustinut petitia si a spus ca toti cei care o vor semna, vor fi invitati la o petrecere de ziua ei.