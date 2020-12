Copilul numarul 9 pentru Diego Maradona! Cine e tanara care lupta pana in PANZELE ALBE pentru a intra la MOSTENIRE

In batalia juridica pentru succesiunea lui Diego Armando Maradona a intrat si o tanara de 25 de ani care sustine ca e fiica fotbalistului decedat.

In mod oficial, Diego Maradoina are 8 copii cu 7 femei diferite, dar stabilirea cu exactitate a mostenitorilor e inca greu de facut. Asta pentru ca o italianca, Magari Gil, isi cauta dreptatea in justitie, afirmand ca mama ei i-a precizat ca tatal biologic este nimeni altul fostul mare fotbalist argentinian.

"Vreau sa merg pana la capat pentru acest drept universal", a spus tanara de 25 de ani, precizand ca e dispusa sa faca testul ADN pentru stabilirea paternitatii.

"Mai întâi vreau să clarific că scopul meu a fost întotdeauna unul singur, să aflu dacă Maradona este tatal meu. Este dreptul meu sfant. În al doilea rând, cauza pe care am început-o cu ceva timp în urmă nu s-a oprit niciodată și nu se va opri până nu voi descoperi adevărul. În încheiere, cer respect", a mai declarat Magari, acuzata de unii ca incearca sa profite din punct de vedere material dupa moartea lui Maradona.

Povestea de viata a italiencei e una dureroasa, in conditiile in care mama sa a dat-o in adoptie la nastere, cele doua reintalnindu-se abia atunci când Magari a împlinit 18 ani.