Cele 7 semne secrete ca o femeie vrea sa faca sex cu tine

Nadia Bokody sustine ca este experta in teoria relatiilor intime. Canalul sau de pe Youtube are peste 181 000 de urmaritori.

Nadia a venit in ajutorul barbatilor care o urmaresc si le-a spus in ultimul vlog care sunt cele 7 semne ca o femeie isi doreste sa aiba relatii 'mai mult decat prietenesti' cu ei.

1. Se invarte pe langa tine

Nadia spune ca atat barbatii, cat si fetele care isi doresc 'mai mult' de la cineva din preajma lor au tendinta de a face mici gesturi prin care incearca sa se faca vizibili.

"Daca fata nu e interesata de tine, ar putea sa stea lenesa, fara sa faca vreun gest. Altfel, daca isi trage stomacul si incearca sa-si puna sanii in evidenta e clar de ce o face", spune Nadia.

2. Te crede amuzant

In general, daca cineva e atras de tine zambeste si rade mai mult decat ar face-o de obicei. "Daca rad si se prostesc inseamna ca fetele te plac", explica Nadia.

3. Se uita la tine

Numara de cate ori te priveste si o sa-ti dai seama cat de tare te place. E un secret pe care toti baietii ar trebui sa-l stie.

"Toate se uita de cateva ori in plus decat ar face-o in mod normal daca sunt interesate de tine. Fetele sunt mai subtile decat baietii, dar nu rezista si privesc destul de insistent", spune Nadia.

Acesta e unul dintre cele mai clare semne ca o fata te place. "Daca te atinge pe mana sau pe haina e clar de ce o face! Daca-si cauta scuze ca s-o faca atunci poti fi convins ca nu e decat un paravan pentru altceva", spune fata.

5. Te cauta si iti dau atentie

Fetele care te plac iti acorda mai multa atentie decat altor barbati aflati in jur. Vor face tot posibilul ca tu sa intelegi asta.

6. Iti face complimente

Daca o fata te place, iti va face complimente destul de des. "Fiti atenti la ce va spun fetele si la modul in care v-o spun, contactul vizual e foarte important", spune Nadia.

7. Iti trimite des mesaje

"Isi cauta scuze numai ca sa stie ca mesajele trimise de ea ajung la tine pe telefon. E un semn clar ca e interesata de tine. Priviti toate semnele impreuna, nu le luati separat. Numai asa veti avea o imagine clara asupra interesului pe care o femeie il are fata de voi. Daca ele sunt cumulate, e clar ca o fata va doreste!", concluzioneaza Nadia.