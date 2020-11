Cel mai scump WHISKY din lume costa o AVERE. Bei o gura si intri in FALIMENT

In spatiul virtual s-a viralizat un anunt de vanzare postat pe o cunoscuta platforma de cumparaturi online.

In conditiile in care ne apropiem de sezonul rece, dar si de Sarbatorile de Iarna, un pahar de whisky e mereu binevenit. Evident, oferta este una larga, de cele mai ieftine oferte pana la cele mai scumpe. Daca vorbim despre variantele exclusiviste, atrage atentia una dintre ele, remarcata de internauti pe site-ul amazon.es.

Ei bine, pentru o sticla de whisky de 700 de mililitri, pretul afisat e unul absolut socant, mai precis 47.253,26 euro. Se precizeaza ca marca este cunoscutul brand "Macallan", iar lichidul alcoolic ar avea o vechime de 37 de ani. Pana la aparitia unui cumparator, amatorii de whisky s-au delectat insa la capitolul comentarii, unde au aparut fel de fel de glume. "Am ezitat intre sticla asta si un Audi A5. Am ales whisky-ul si nu am regrete. O masina e greu de intretinut si traiesti mereu cu frica sa n-o zgarii sau sa nu fie furata. Am baut sticla in parc, cu cola zero. Am luat si amenda, dar a meritat", a fost una dintre cele mai inspirate.

