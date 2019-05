Dezvaluire socanta! Un mare fotbalist din Liga I a fost in depresie: "Beam o sticla de whisky pe seara!"

Brazilianul Eric, cel care a marcat golul decisiv in finala Cupei Romaniei, a povestit pentru prima data ce i s-a intamplat in Ucraina, in 2011, dupa transferul la Karpaty Lvov.

Brazilianul Eric a povestit, intr-un interviu ZI-LE LIBERE!, cel mai negru moment al carierei sale.

In 2011, Eric era cel mai bun strain din Liga I si a prins un transfer in Ucraina, la Karpaty Lvov. Ceea ce trebuia sa fie un pas inainte in cariera lui s-a transformat in cel mai mare cosmar.

Eric spune ca patronul clubului ucrainean, "unul mult mai rau decat Gigi Becali", l-a facut sa intre in depresie. Nu doar ca nu a jucat la Karpaty, dar nici nu si-a primit banii din contract. Totul s-a incheiat cu un proces la FIFA.

"Patronul umbla cu 4-5 bodyguarzi inarmati!"



"A fost groaznic, ceva care n-am mai intalnit. Am fost amenintat, n-am primit banii, nu ma bagau sa joc."

"Eu fusesem cel mai bun jucator din Romania, m-am dus acolo cu multe asteptari."

"Aveam promisiuni in fiecare weekend ca o sa joc."

"Era un fel de... nu vreau sa fiu rautacios, dar un fel de domnul Becali. Mult mai rau, de fapt. Adica se baga la echipa."

"Cand ma duceam la el in birou trebuia sa inchid telefonul, sa il las afara. Si avea vreo 4 sau 5 bodyguarzi inarmati."

"Imi spunea mereu ca voi juca, ma pregateam foarte bine si nu eram nici in lot. Voi juca, voi juca, voi juca, si nu eram in lista."

"Nu am jucat, nu am primit banii..."

"Am intrat in depresie!"



"Aveam ura in mine, se vedea pe ochii mei. Ajungeam acasa, unde ma astepta sotia cu baiatul meu Derik, era micut, ma puneam la usa si incepeam sa plang."

"Dar nu imi permiteam sa plang in fata lor. Cand ii vedeam pe copilul meu, pe sotia mea, imi trecea."

"Pur si simplu am intrat in depresie acolo. Mi-au iesit pete pe mine, pe tot corpul, slabisem mult."

"Ajunsesem sa beau o sticla de whisky pe seara!"



"Sa vezi ce nebunie faceam eu. Ma trezeam la 8 dimineata, in fiecare zi, ma duceam la sala din bloc. Jumatate de ora la sauna, jumatate de ora la rece, jumatate de ora alergare. Ma pregateam, mergeam la antrenament vreo doua ore incontinuu."

"Veneam acasa, luam o pizza, mancam o pizza, luam o sticla de whisky si beam o sticla de whisky intreaga. Pe zi!"

"Asa am trait pentru o perioada de doua, trei luni. In fiecare zi. Eram in depresie."

"Ei m-au facut sa cred ca sunt cel mai slab de pe pamant."

"Imi tot ziceau ca imi dau banii si pana la urma am decis sa plec. "Unde e biletul?", le spuneam mereu."

"Mi-au dat bilet de avion si am plecat acasa in Brazilia fara niciun ban de vacanta."

"Au trecut cateva zile, apoi mi-au depozitat niste bani."

"I-am bagat la FIFA si am plecat."