Cel mai scump porumbel din lume tocmai a fost vandut cu 1,6 milioane de euro! Ce poate sa faca

New Kim, o femela in varsta de 2 ani, a fost initial scoasa la licitatie pentru 200 de euro, dar a fost cumparata duminica de o persoana din China pentru o suma imensa de 1.6 milioane de euro.

Kurt Van de Wouwer, a carui familie a crescut si a detinut porumbelul, a declarat pentru Reuters ca este "socat" Recordul anterior era detinut de un mascul in varsta de 4 ani, care a fost vandut cu 1,25 milioane de euro. Porumbelul campion Armando a fost poreclit "Lewis Hamilton al porumbeilor" dupa campionul mondial de Formula 1. New Kim a castigat deja o serie de competitii in 2018, inclusiv curse nationale pe distante medii, dar de atunci s-a retras. La fel ca Armando, New Kim a fost cumparat dupa un razboi al licitatie intre doi cumparatori din China, unde cursele cu porumbei au devenit pupulare in ultimii ani. Porumbeii pot fi in forma pana la varsta de 10 ani, iar probabil ca noii proprietari ai lui New Kim o vor vor folosi pentru reproducere.

"Aceste preturi record sunt incredibile, deoarece este o femela. De obicei un mascul valoreaza mai mult decat o femela, pentru ca poate produce mai multi descendenti", a declarat pentru Reuters Nikolaas Gyselbrecht, CEO si fondator al casei de licitatii Pipa.

Belgia a fost mult timp o casa pentru pasionatii de porumbei, cu peste 20.000 de crescatori in toata tara, potrivit lui Nikolaas Gyselbrecht.

