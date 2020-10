Cea mai frumoasa fetita din lume s-a transformat intr-o femeie SUPERBA si a IMPRESIONAT la ultima aparitie! Cum arata tanara la doar 19 ani

In copilarie, frantuzoaica a fost desemnata cea mai frumoasa fetita din lume.

Acum, Thylane Blondeau are 19 ani si atrage toate privirile oriunde merge. Cel mai recent, modelul a aparut la Saptamana Modei de la Paris, unde a purtat o rochie decoltata, transparenta, starnind imaginatia privitorilor.

Tanara, care are peste 3,7 milioane de urmaritori pe Instagram, posteaza des imagini senzuale. De altfel, inca de cand avea 10 ani a aparut machiata si in haine provocatoare in paginile revistei Vogue.

Ea a debutat in industria modei la numai 4 ani, intr-o prezentare de moda in care toata lumea i-a remarcat ochii albastri si chipul diafan. Ea a fost inclusa in topul celor mai frumoase chipuri din lume, primind titlul de cea mai frumoasa fetita din lume.

Mai multe fotografii cu Thylane Blondeau sunt disponibile in galeria foto de mai jos.