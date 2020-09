BREAKING NEWS | S-a retras de la nationala inaintea barajului cu Islanda! "Voi ramane cu inima aproape de cea mai frumoasa echipa!" Anuntul facut la mai bine de 10 ani de la debut

Silviu Lung Jr. a anuntat printr-un comunicat oficial ca se retrage de la echipa nationala.

Portarul de 31 de ani al lui Kayserispor a anuntat prin intermediul site-ului FRF.RO ca se retrage de la echipa nationala.

Silviu Lung Jr. debuta in selectionata mare a Romaniei pe 5 iunie 2010, sub comanda lui Razvan Lucescu.

"Dragi suporteri, coechipieri si membri ai staff-ului echipei nationale,

Am petrecut 11 ani minunati la echipa nationala, am avut colegi de exceptie si selectioneri care m-au pretuit, bucurandu-ma de afectiunea suporterilor nostri minunati. Am raspuns cu drag fiecarei convocari si am venit cu bucurie la lot. Romania a avut mereu portari de valoare, traditie care cu siguranta va continua si in anii ce urmeaza.

A fost mai bine de un deceniu in care m-am bucurat de atmosfera frumoasa din sanul echipei nationale si va multumesc tuturor pentru lucrurile pe care le-am invatat si pentru prietenia cu care m-ati inconjurat mereu.

Cuvintele sunt prea putine sa imi exprim recunostinta pentru fiecare dintre voi, suporteri, colegi de echipa, membrii ai staff-urilor tehnice si administrative. Am castigat prieteni adevarati la echipa nationala si in Federatia Romana de Fotbal, cu care ma mandresc.

Voi ramane totdeauna cu inima aproape de cea mai frumoasa echipa din lume: ROMANIA!", a fost mesajul transmis de portar, pentru FRF.RO.

3 aparitii are Silviu Lung Jr. in tricoul echipei nationale. Romania va intalni Islanda in semifinalele barajului pentru Euro si duelul va fi transmis in DIRECT pe PRO TV si SPORT.RO, pe 8 octombrie.