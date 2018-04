Ce mancau in fiecare zi cei mai temuti criminali din istorie, inchisi in faimoasa inchisoare de pe insula Alcatraz! Meniul e socant

Alcatraz a gazduit cei mai periculosi criminali ai vremii.

Alcatraz este de departe cea mai cunoscuta inchisoare din istorie, desi este inchisa de mai bine de jumatate de secol. Aceasta are rolul sau in istorie dar si in industria cinematografica.

Situata pe o insula langa San Francisco, inchisoarea a fost mai intai un fort milita, iar apoi a devenit inchisoare pentru cei mai mari criminali din istorie!

Aici au fost inchisi de-a lungul timpului criminali celebri ca Al Capone, cel mai cunoscut mafiot din toate timpurile, Harvey Baley, cel mai mare spargator de banci al vremii, Joseph Bowers, primul detinut care a incercat sa scape din Alcatraz, dar care a murit dupa ce a cazut de pe gardul inchisorii pe pietre, Raymond "Bumpy" Johnson, fost traficant din Harlem care a ajuns si el subiect de film, Rafael Cancel Miranda, activistul puertorican ce a tras cu pistolul in membrii senatului american, Rufe Persful, unul dintre cei mai mari criminali ai inceputului de secol XX, Meyer Cohen si James Bulger, ambii mafioti extrem de cunoscuti ce au ajuns subiecte de film si care au fost interpretati de actori celebri ca Sean Penn sau Johnny Depp.

Ceea ce putin stiu insa este faptul ca inchisoarea era recunoscuta in SUA nu doar pentru conditiile draconice de detentie si pentru criminalii extrem de periculosi inchisi acolo ci si pentru ... meniul de lux oferit criminalilor.

Politica inchisorii era sa ii tina pe cei mai periculosi criminali ai vremii cat mai multumiti pentru a nu risca incidente! Astfel, meniul era unul extrem de variat si de bogat, rivalizand de multe ori cu al restaurantelor de lux.

De exemplu, la micul dejun detinutii serveau biscuiti de orez cu lapte, zahar, prune confiate, placinta, paine si cafea, la pranz serveau supa de legume, friptura de vita cu cartofi si salata de varza, mustar, paine si ceai, iar seara supa minestrone, spaghete cu carne, salata, budinca de fructe, paine si cafea.

Atat de variate erau meniurile la Alcatraz incat astazi se organizeaza diferite evenimente ce au meniurile copiate exact dupa mancarea servita la Alcatraz.

Inchisoarea a fost inchisa in anii '60 deoarece costurile de operare erau foarte mari si se afla intr-o zona de lux din San Francisco, si a devenit punct de atractie pentru turisti si platou de filmare pentru Hollywood. Peste 1,5 milioane de turisti viziteaza inchisoarea Alcatraz in fiecare an.

Iata mai jos meniul de la Alcatraz: