Caroline Bittencourt, una din cele mai frumoase femei din lume, a murit intr-un mod incredibil. A devenit cunoscuta la nunta lui Ronaldo. FOTO

Caroline Bittencourt, model international din Brazilia, si-a gasit sfarsitul in mare, langa Sao Paolo.

Caroline Bittencourt a fost recuperata fara suflare dupa barca in care se afla impreuna cu sotul ei a fost spulberata de o furtuna. Femeia s-a aruncat in apa ca sa-si recupereze cainii, insa corpul ei a fost gasit ieri dupa-amiaza pe o plaja de langa Sao Paolo. Sotul ei, Jorge Sestini, a intotat timp de 3 ore ca s-o gaseasca, insa fara succes. A fost recuperat la randul sau de autoritati aproape fara suflare.

Cei doi navigau pe un cataraman langa Sao Paolo cand vantul a inceput sa bata cu 100 km/h.



"A sarit sa-si salveze cei doi puti de catel!"

Caroline avea la bord doi pui de catel, care au ajuns in apa din cauza furtunii. "A sarit cu capul inainte in apa ca sa-si salveze puii. Jorge a sarit si el ca s-o salveze, dar s-au separat din cauza furtunii. El a inotat 3 ore pana cand a fost salvat. Pe ea n-au mai gasit-o", a povestit un prieten apropiat, Can Saad, potrivit The Sun.

Caroline a fost model si prezentatoare TV si a devenit cunoscuta international in 2005, cand a fost data afara de la nununta lui Ronaldo cu modelul Daniella Cicarelli. Atunci, ea a venit imbracata cu o rochie asemanatoare cu cea a miresei. Mai tarziu s-a aflat ca venise insotita de un afacerist care fusese cuplat in trecut cu sotia lui Ronaldo.

Caroline abia se maritase cu sotul ei, Jorge, in luna februarie.