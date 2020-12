Care DISTANTARE sociala? Nunta la care au participat 7.000 de oameni, unul langa altul. E ULUITOR ce faceau invitatii

Pandemia si reglementarile de protectie a sanatatii impuse de autoritatile americane au fost incalcate intr-un mod ireal de reprezentantii sectei religioase Satmar, un curent imbratisat in special de evrei. Acestia au participat intr-un numar urias la nunta nepotului rabinului Aaron Teitelbaum, seful comunitatii Satmar din New York, imaginile mult timp ascunse aparand abia acum pe retelele de socializare.

A huge mask-free hassidic wedding with thousands of guests was organized in New York by word-of-mouth alone, without any press or government officials finding out beforehand.

Read the full details at https://t.co/ARWQVToliW pic.twitter.com/MfDvf8d1Ob