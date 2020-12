BLONDA care s-a saturat sa-si caute PRINTUL online si a iesit la shopping de barbati. Unde a putut sa ajunga femeia

O australianca aflat in cautarea marii iubiri a renuntat la metodele traditionale si a iesit la "cumparaturi".

Pe reteaua de socializare TikTok face senzatie un filmulet postat de o tanara de la Antipozi, Leesh Cunningham. Pentru a-si distra fanii sau poate chiar pentru a-si gasi jumatatea, tanara a precizat ca nu mai are incredere in platformele de dating, gen Tinder, asa ca a iesit din casa pentru a-si gasi barbatul ideal intr-un magazin de bricolaj.

Dupa cum se poate vedea, blonda a fost extrem de insistenta, afisand la un moment dat si urmatorul mesaj, scris pe o foaie de hartie: "Wanted!!! Looking for a husband" (adica "imi caut un sot"). De asemenea, frumoasa australianca n-a ezitat sa ceara ajutorul personalului din magazin, gasind o angajata care a intrat in joc, spunandu-i la care raft sa se duca.

"Cred ca n-am ales cel mai bun moment al zilei", a constatat Leesh, revenind si ziua urmatoare in acelasi loc, cu si mai multe sperante, insa tot in zadar. Evident, videoclipul bizar a intrat in atentia utilizatorilor retelelor de socializare, multi barbati oferindu-se s-o multumeasca pe Leesh si sa-i ceara o intalnire la magazinul cu pricina.

