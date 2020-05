Belen Rodriguez e cu nervii la pamant! Sex-simbolul care a facut striptease pentru Mutu traieste un HAOS sentimental

Frumoasa Belen Rodriguez (35 de ani), una dintre cele mai admirate prezente feminine din Italia, traverseaza o perioada neagra din punct de vedere al vietii personale.

Cea care l-a impresionat si pe Adi Mutu pe vremea in care acesta juca in Serie A se afla acum la mijloc intre doi barbati cu care s-a iubit in ultima perioada.

In urmă cu mai mult de un deceniu, cand făcea furori la Fiorentina, ”Briliantul” Mutu a avut ocazia s-o admire pe Belen in toata splendoarea. Se intampla in cadrul unui show de televiziune in care italo-argentinianca a renuntat partial la haine, un numar de striptease sub privirile hipnotizate ale fostului fotbalist roman.



Belen Rodriguez a devenit treptat un sex-simbol in Cizma, astfel ca presa tabloida din Italia i-a urmarit indeaproape viata sentimentală. Cuplata cu fotbalistul Marco Borriello in perioada 2004-2008, ea si-a gasit marea dragoste putin mai tarziu, in persoana dansatorului Stefano Di Martino.



Cei doi au pus in scenă o adevărată telenovela. Casatoriti din 2013, an in care s-a nascut si singurul copil al cuplului, Santiago, Belen si Stefano s-au separat in 2015 si au divorțat în 2017. Dupa alte cateva aventuri esuate, italianca a revenit in bratele lui Di Martino anul trecut, petrecand multe momente romantice intr-o vacanta prelungita, asa dupa cum se poate vedea mai sus, intr-un filmulet interzis minorilor.

Ei bine, n-a fost sa fie nici de aceasta data ca Belen sa se linisteasca emotional, ea fiind in prezent din nou singura, asta dupa o noua ruptura de Stefano Di Martino. Doar ca unele zvonuri il dau ca ”vinovat” pe motociclistul Andrea Iannone, o alta mare iubire a lui Belen, unele surse vorbind despre intalniri ascunse intre acestia, la Milano, in timp ce Di Martino a plecat la Napoli cu treburi profesionale.



Suparata pe toate aceste speculatii care se fac in jurul sau, Belen Rodriguez a avut o reactie pe Instagram, filmandu-se in cadrul unui discurs de cateva minute.

”N-am mai facut asa ceva pana acum si sunt putin emotionata. Nu sunt zile usoare pentru mine, sunt chiar complicate. Dar, as vrea sa auziti din gura mea, ca, in calitate de femeie, ma simt rupta”, a spus ea, folosind de fapt expresia ”mi rompo le palle” (adica ma simt rupta la boase), folosita deseori in argoul italian pentru a exprima furia.

”Daca ma aflu in oras si, din intamplare, ma intalnesc cu alte persoane, nu pot fi trasa la raspundere pentru asta”, a completat Belen, referindu-se la triunghiul amoros in care a intrat.