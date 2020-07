Asta ar fi BOMBA secolului! Super-actrita de Oscar care vrea sa urce in ringul de wrestling. "Va fi distractiv, imi voi pune fundul la bataie"

Una dintre cele mai apreciate actrite de la Hollywood e gata sa se reprofileze intr-o disciplina sportiva de contact.

Laureata cu premiul Oscar in 2004 (cu filmul "Monster"), sud-africanca Charlize Theron e in continuare un nume cu greutate in cinematografie. Drept dovada, actrita de 44 de ani face furori pe Netflix cu noua sa productie "Old Guard", film in care este liderul unui grup de mercenari razboinici.

Astfel, punandu-si in valoare calitatile de luptatoare pe platoul de filmare, Charlize a atras atentia celor din lumea wrestling-ului, luptele in ring care sunt extrem de apreciate in SUA. De altfel, in cel mai recent interviu, frumoasa actrita a fost intrebata de aceasta posibilitate de a se expune pe ring, in compania celor mai faimoase dive din wrestling.

Ei bine, raspunsul lui Charlize a fost unul cu totul surprinzator. "Wow, asta e o invitatie? Da, cand si unde? Stiu ca ne aflam intr-o perioada de criza, deci n-ar fi imposibil. Ideea suna minunat si sunt gata sa-mi pun fundul la bataie. Cred ca va fi distractiv, pentru ca eu sunt o simpla actrita", a declarat Charlize Theron, lasandu-si fanii cu gura cascata.