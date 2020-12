Are 80 de ani si 80 de masini Porsche! Incredibil cum arata GARAJUL transformat in LIVING

Un austriac intrat in al noualea deceniu de viata are o colectie impresionanta de masini Porsche, langa care traieste zi de zi.

Ottocar J. este probabil cel mai infocat fan al automobilelor Porsche. Ajuns la 80 de ani, barbatul a reusit performanta sa stranga tot atatea modele ale cunoscutului brand de masini de lux. Si, mai mult decat atat, austriacul si-a amenajat un garaj imens in care isi petrece majoritatea timpului, avand inclusiv o canapea pe care doarme.

Ineditul living e organizat ca la carte, masinile de curse fiind aliniate de-a parte, iar cele stradale de cealalta parte. Desi de-a lungul vietii a avut in proprietate 80 de masini Porsche, in prezent detine numai 38, suficiente pentru a se plimba in fiecare zi a unei luni cu o alta masina.

Pasiunea lui Ottocar J. pentru Porsche a inceput in urma cu 50 de ani, cu un model 911 E, printre exponatele sale din prezent numarandu-se cele mai actuale "bijuterii" (precum 911 Speedster), dar si un Porsche Jagdwagen de uz militar. Austriacul este de altfel un personaj recunoscut, inclusiv celebrul Wolfgang Porsche, membru al dinastiei cu acelasi nume, dorind neaparat sa-l cunoasca personal pe ambitiosul colectionar care nu vrea sa se opreasca aici. "Cand ai 80 de ani, nu trebuie sa te gandesti prea mult la trecut, ci la viitor", spune el.

