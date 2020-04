Si-a facut praf Porsche-ul de 800 000 de euro in centrul New York-ului! E ireal ce a facut soferul masinii de lux pe urma

A iesit cu bolidul de 5 stele in centrul orasului si l-a facut praf!

Ben Chen a incurcat-o. Nu doar ca a ramas fara o masina de 800 000 de euro, dar a fost si arestat pentru gestul sau iresponsabil. Milionarul si-a busit Porsche-ul Gemballa Mirage GT in Manhattan, apoi a incercatsa fuga din locul accidentului. Politistii l-au prins imediat si l-au retinut. Chen a fost depistat pozitiv la droguri si are de raspuns la mai multe capete de acuzare in legatura cu accidentul pe care l-a provocat.