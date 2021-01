Aparitie "RUSINOASA" pe un deal din Brazilia. SURPRIZA rosie i-a speriat pe localnici. Forma CIUDATA si motivul creatiei

O sculptura de beton cu totul inedita creata de o artista din Brazilia a starnit numeroase comentarii in spatiul virtual.

Localnicii din orasul Pernambuco s-au trezit peste noapte cunoscuti in intreaga lume printr-o aparitie ciudata pe un deal dintr-un parc de arta rurala. Dupa cum se poate vedea, este vorba despre o realizare a carei forma finala seamana cu organul genital feminin, acesta fiind si scopul final al artistei Juliana Notari.

Ea a facut a acest gest pentru a protesta impotriva deciziei presedintelui tarii, Jair Bolosonaro, care s-a pronuntat ferm impotriva legalizarii avortului in Brazilia. De asemenea, prin postarile facute pe retelele de socializare, Notari noteaza ca lucrarea sa are si menirea sa puna la indoiala relatia dintre natura si cultura in societatea noastra. "Ma confrunt cu acei oameni cu prejudecati si valori retrograde care intaresc aceasta exploatare sociala pe care o traim", a explicat Juliana.

Revenind la sculptura sa pe care a denumit-o "Diva, aceasta are 33 de metri lungime, 16 latime si 6 adancime, la crearea sa lucrand nu mai putin de 20 de barbati.

