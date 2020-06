Ana Ivanovic, la fel de sexy ca intotdeauna! Sotul Bastian Schweinsteiger a plimbat-o cu iahtul in Mallorca

Fosta mare tenismena Ana Ivanovic (32 de ani) si fostul fotbalist german Bastian Schweinsteiger (35 de ani) se bucura de viata de familie, impreuna cu cei doi copii ai cuplului.

Zilele trecute, cei doi soti l-au luat pe fiul cel mare, Luka (2 ani) si au facut o plimbare romantica pe un iaht, in apele care inconjoara insula Mallorca, acolo unde Ana si Bastian detin o locuinta.

Cateva imagini au "rasuflat" pe retelele de socializare, indeajuns pentru a ne da seama ca Ana a ramas la fel de sexy ca pe vremea in care era considerata cea mai frumoasa jucatoare de tenis. Forma fizica de invidiat a sarboaicei e cu atat mai laudabila cu cat ea a nascut in august 2019 al doilea copil, tot un baiat.

Ana si Bastian s-au casatorit in 2016, la 2 ani dupa ce Schweinsteiger devenise campion mondial cu nationala Germaniei. In acelasi an, fosta castigatoare de la Roland-Garros (2009) si-a anuntat retragerea din circuitul profesionist.