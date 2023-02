„E unul dintre cei mai buni atacanți din lume în acest moment!” Schweinsteiger le-a găsit concurent lui Mbappe și Haaland

Victoria lui Manchester United contra lui Leicester City, 3-0, i-a urcat pe „diovolii roșii” pe locul 3 în Premier League, cu 49 de puncte după 24 de meciuri.

Partida de pe Old Trafford a fost un nou prilej pentru Marcus Rashford (25 ani) să strălucească. Atacantul englez i-a lăsat în urmă în două rânduri pe fundașii adverși și a punctat în minutele 23 și 56. Pe lângă cele două goluri, decarul lui Erik ten Hag (53 ani) a devenit primul jucător al lui Manchester United care înscrie în 7 meciuri consecutive pe teren propriu din 2010, când această bornă a fost atinsă de Wayne Rooney (37 ani).

Văzănd această statistică, Bastian Schweinsteiger (38 ani) a ținut să-l includă pe Marcus Rashford într-un top select, și l-a numit unul dintre cei mai buni atacanți din lume.

„Probabil unul dintre cei mai bun atacanți din lume în acest moment”, a fost mesajul postat de Bastian Schweinsteiger pe contul oficial de Twitter.

Probably one of the best strikers in the world at the moment ???????????? @MarcusRashford https://t.co/zaIVkNcVRI