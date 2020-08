Amintirile il CHINUIESC! Decizia socanta luata de Wayne Bridge, la 10 ANI dupa ce John Terry i-a "FURAT" femeia

Fotomodelul Vanessa Peroncel i-a "despartit" definitiv pe doi dintre cei mai valorosi fotbalisti din istoria lui Chelsea.

A trecut deja un deceniu de la scandalul sexual in care protagonisti au fost Wayne Bridge si John Terry, fundasi titulari la acea vreme in echipa londoneza. Ce s-a intamplat atunci? La putin timp dupa ce Bridge se despartise de mama copilului sau, frantuzoaica Vanessa Peroncel, aceasta din urma a avut o aventura cu Terry (care era casatorit), iar intreaga poveste a rasuflat in presa.

Au curs multe "valuri" pe marginea acestui subiect, de referinta fiind prima intalnire dintre Bridge si Terry, de aceasta data ca adversari, pentru ca fundasul stanga s-a transferat in 2009 la Manchester City. Ei bine, la traditionala strangere de mana dinaintea unui meci direct, Bridge l-a "fentat" cu eleganta pe Terry, care a ramas cu palma in aer.

Desi timpul ar fi trebuit sa atenueze conflictul, iata ca amintirile nu-i dau pace lui Wayne Bridge. Astfel, conform tabloidelor din Albion, britanicul de 39 de ani ar fi decis sa-si vanda casa si sa se mute cu actuala partenera de viata intr-o alta locatie, motivul fiind unul de neimaginat. Mai exact, Bridge a luat aceasta hotarare atunci cand a aflat ca John Terry si sotia sa Toni ar urma sa achizitioneze si ei o locuinta in aceeasi zona rezidentiala.