Aston Villa a scapat, John Terry a "zburat"! Fostul fotbalist a dat drumul la SAMPANIE in avionul privat. Sotia Toni a fost si ea la INALTIME

Din postura de antrenor secund, fostul fundas al lui Chelsea a pus umarul la salvarea de la retrogradare a celor de la Aston Villa.

Cariera de antrenor a lui John Terry nu e deocamdata una impresionanta, el neavanD inca ocazia de a conduce o echipa din pozitia de "principal". In schimb, tehnicianul de 39 de ani l-a ajutat pe Dean Smith sa-si indeplineasca obiectivul in Premier League, Aston Villa reusind sa se mentina in prima divizie in urma unei batalii decise in ultima etapa.

Pentru a lasa in spate presiunea resimtita, John Terry a fugit imediat in vacanta, impreuna cu sotia Toni, cei doi urmand sa-si petreaca perioada urmatoare intr-o locattie de vis din Portugalia. Pentru a ajunge acolo, Terry a inchiriat un avion privat si a pornit sarbatoarea inca de la bordul aeronavei.

Asstfel, dupa cum se popate vedea in imaginile postate pe Instagram atat de el cat si de sotia sa, John si Toni au ciocnit un pahar de sampanie pe fotoliile relaxante ale avionului. Chiar daca in trecut au depasit multe momente critice legate de infidelitatile fotbalistului, sotii Terry lasa acum senzatia unui cuplu extrem de fericit.