"Mi se rup toate hainele!" A aruncat cu zeci de mii de euro pe operatii estetice, iar acum se plange de rezultate! Cum arata acum

Inventivitatea oameniilor poate sa fie un dar de la Dumnezeu, dar uneori poate fi si un blestem.

O domnisoara, pe numele ei Clo de Vito, a decis ca vrea sa-si traiasca viata la maxim dupa ce a cu ceva ani in urma a fost implicata intr-un grav accident de masina care putea sa-i curmeze viata. Asadar, femeie si-a indeplinit cel mai mare vis, mai exact acela de a-si face operatii estatice, in mai mult zone ale corpului.

Dupa operatia de marire a saniilor din 2019, tanara a decis ca are nevoie si de o interventie in zona posteriorului, iar aceasta nu a ezitat si a mers in Turcia pentru a-si indeplini pofta, chiar cand pandemia incepea sa faca ravagii in lume, in februarie 2020, lucru care a costat-i peste 20.000 de euro.

"Puteam sa mor si regretam ca nu am facut multe cu viata mea. Accidentul m-a facut sa ma gandesc la ce vreau sa fiu si sa fiu mai decisa. Viata e prea scurta. M-am dus in Antalia, Turcia, in februarie si mi-am facut interventia la fund. Totul s-a petrecut rapid, am planuit doar cu doua saptamani inainte.



Mi s-a spus ca arat ca si Kylie Jenner si am vrut sa-mi scot calitatile in evidenta. Dar, in anumite poze nu aratam cum trebuie si asta m-a facut sa iau aceasta decizie. Acum, dupa tot ce s-a intamplat, chiar am probleme cu imbracamintea, fiind avand forme mai mari hainele mi se rup mai usor", a spus tanara pentru The Sun.