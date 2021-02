Abia acum s-a aflat! Cati bani castiga pe saptamana Pablo Escobar in anii sai de glorie maxima. Suma e absolut de neconceput

Traficantul columbian Pablo Escobar ramane caz de studiu si la aproape 30 de ani de la disparitia sa!

Date obtinute recent afara dimensiunea colosala a profiturilor pe care i le aducea traficul cu droguri! Astfel, jurnalistii care au obtinut date din interiorul retelei conduse de Pablo sustin ca acesta ajunsese sa faca nu mai putin de 420 de milioane de dolari pe saptamana in momentele in care 'afacerea' ii mergea cel mai bine. Escobar detinea 80% din productia mondiala de cocaina si reusea sa introduca prin diverse mijloace nu mai putin de 15 topne de cocaina pe zi in Statele Unite, de unde veneau majoritatea veniturilor sale gigantice.

Escobar a condus timp de aproape 18 ani un adevarat imperiu al drogurilor. Traficantul a murit la o zi dupa ce a implinit 44 de ani, dupa ce ar fi fost impuscar sau s-a impuscat in ureche. Apropiatii sai asigura ca s-a sinucis si ca avertizase inainte ca 'isi va trage un glonte in ureche' in cazul in care va fi incoltit, fara posibilitatea de a scapa. Escobar a fost liderul Cartelului Medellin si e considerat responsabil pentru mii de vieti pierdute.